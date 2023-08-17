فلسطين تثمن الموقف الفنزويلى بعد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى

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ثمن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، اليوم الخميس، مواقف جمهورية فنزويلا الثابتة والداعمة لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطينى العادلة والمشروعة.



جاء ذلك لدى استقبال المالكى فى مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية فنزويلا المعتمد لدى دولة فلسطين ماهر طه، حيث أبلغه رسميا بقرار الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل إلى مستوى سفارة.



ورحب الوزير المالكى بهذا القرار التاريخي، الذى يأتى تتويجا لمتانة العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، مؤكدا أن فنزويلا تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطينى وتعتبر القضية الفلسطينية هى قضية فنزويلا وفى صلب اهتماماتها، وتقدم على الدوام دعمها اللامحدود لدولة فلسطين فى مختلف المجالات.



من جانبه، نقل السفير طه تحيات الرئيس الفنزويلى مادورو إلى نظيره الفلسطينى محمود عباس، وتحيات وزير الخارجية الفنزويلى إلى الوزير المالكي، كما وجه دعوة لرئيس دولة فلسطين ووزير الخارجية والمغتربين لزيارة فنزويلا، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم الدعم لدولة فلسطين فى توجهاتها الدولية.



وعلى صعيد العلاقات الثنائية، بحث الطرفان تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين ونقلها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.