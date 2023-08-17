ضبط 37 ألف عبوة سجائر ومعسل مجهولة المصدر بحملات تموينية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية ،بقيادة عيد عبد الله ابو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، عن مجهودات المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها خلال مواجهة تداعيات أزمة التلاعب في أسعار السجائر، ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات عيد عبد الله أبو زيد وكيل الوزارة مدير مديرية التموين، ومنال إحسان وكيلة المديرية، بضرورة التجاوب مع شكاوى المواطنين وتحقيق تلك الشكاوى فورًا.

وأكدت أنه نظرًا لتزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السجائر تشكلت حملات صباحية ومسائية من مديري الإدارات ومأموري الضبط القضائي بالمديرية والإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.

واعلنت، أنه أسفرت هذه الحملات عن تحرير 188 محضر لتجار سجائر ومحلات تجارية لبيع السجائر أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى الى امتناع البعض عن بيع السجائر للمواطنين، حيث تم ضبط 37071 عبوة سجائر أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 430 عبوة معسل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

وأكد عيد عبدالله أبو زيد مدير المديرية، على المتابعة المستمرة ورصد أية مخالفات والتعامل معها فورا لضبط الأسعار.