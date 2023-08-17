ضبط 263 محضر إشغال طريق فى 3 مراكز بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات تفتيشية بشوارع المدينة، حيث أسفرت عن تحرير 8 محاضر إشغال طريق وتم التعامل الفورى لرفع كافة الإشغالات والتحفظ على الأدوات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بتكثيف المرور الميدانى والحملات لرفع الإشغالات من الطريق العام والأرصفة الجانبية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 25 محضر إشغال طريق فى 3 شوارع رئيسية (سعد زغلول، ناصر، ميدان الأحمدي)، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة من المواطنين و قائدى المركبات.

وفى مركز بنى مزار، حررت الوحدة المحلية 103 محاضر إشغال متنوعة، منها 10 محاضر إشغال طريق بصندفا، و93 محضر إشغال بشارع بورسعيد وطريق البحر والدليل بالمدينة خلال حملات لرفع الإشغالات التي تعيق حركة السير.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، حملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، حيث تم تحرير 152 محضر إشغال طريق، منها 10 محاضر بنطاق قرية إبشادات و137 محاضر إشغالات بمحيط حى شرق وشمال المدينة تنوعت المحاضر بين إشغال طريق وإزالة إدارية وبائع متجول لخلق سيولة مرورية وتيسير الحركة أمام المواطنين.