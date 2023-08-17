ضبط مصنع لحوم بالإسكندرية لحيازته خامات مجهولة المصدر وأخر لتجميع زيوت سيارات مستعملة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات ممبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لمتابعة الرقابة على المصانع.

وأصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع

وقامت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط أحد مصانع اللحوم لحيازته واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وتم ضبط التحفظ على 100 شيكارة جلوتين قمح زنة الواحدة 22 كجم مجهولة المصدر، وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها 160 شيكارة نشأ بطاطس غذائي زنة الواحدة 25كجم مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها 100 شيكارة بروتين فول صويا زنة الواحدة 20كجم مجهولة المصدر و عدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها

كماتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي وكذا حيازة وعرض للبيع سجائر مجهولة المصدر بأحد المحلات ببرج العرب وتم ضبط والتحفظ على 280علبة سجائر كليوباترا و اخري مختلفة الأنواع مجهولة المصدر

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .

وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط منشأة تقوم بتجميع زيوت السيارات المستعملة و يتم تنقيتها من الشوائب وتدويرها لإعادة بيعها فى السوق مرة أخرى بغرض التربح و الكسب غير المشروع.

وقد تم التحفظ على كمية قدرها 5000 لتر زيوت مستعملة داخل تانك من الحديد ,و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.