ضبط شاب استولى على 7 ملايين و500 ألف جنيه من 20 شخصا لتوظيفها بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط شاب يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك لقيامه بالاستيلاء على 7.500 مليون جنيه من 20 شخصا لتوظيفها واستثمارها فـي مجال تجارة الأدوية، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغا من "حسام ا م ع" 31 سنة مندوب دعاية طبية بشركة أدوية، و19 آخرين مقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من "أحمد ف ا ح" 38 سنة حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم دائرة مركز أخميم، لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "7.500.000" سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها فـي مجال تجارة الأدوية من خلال شركة خاصة الكائنة بدائرة القسم مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ8% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.