شرم الشيخ تستضيف سباق الدراجات الدولى بمشاركة أكثر من 30 دولة سبتمبر 2023

جنوب سيناء_ ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الفرنسية الدولية المتخصصة في إدارة الأنشطة الرياضية منهم فيليب برسوم، وموسى أبو طالب.

وجاءت الزيارة بشأن التنسيق نحو إقامة سباق دولي للدراجات الهوائية "تور دي فرانس" باعتباره السباق الأهم والأعلى مشاهدة في العالم.

وأعلن ممثلو الشركة المنظمة عن اختيار شرم الشيخ مدينة السلام العالمي لاستضافة الحدث الدولي الهام في الفترة من 20 الي 23 سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح ممثلي الشركة المنظمة أن الفعالية عبارة عن 4 سباقات، كالتالى:

- الأولى مسافة 170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة إلى شرم الشيخ.

- الثانية مسافة 96 كم سباق محترفين وهواة علي طريق السلام بشرم الشيخ.

- الثالثة مسافة 40 كم علي الطريق الدائري الأوسطي لكل الرياضيين.

- الرابعة 6 كم وهو سباق للعائلات من داخل شرم الشيخ.

يشار إلي أنه من المتوقع أن يشارك في السباق متسابقين من 30 دولة مختلفة، بالإضافة لمشاركة عدد من سفراء الدول المشاركة، ويقام السباق برعاية محافظة جنوب سيناء، ووزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، قدم محافظ جنوب سيناء الشكر للمنظمين بفرنسا لثقتهم وحماسهم علي استضافة شرم الشيخ لتلك الفعالية الهامة والتي تعتبر أحد أهم عناصر التراث الفرنسي الهامة.

ودعا محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء جميع الرياضيين ومواطني شرم الشيخ للمشاركة في السباق، حيث ستقوم الشركة بتوفير الدراجات الهوائية اللازمة للسباق لحرصهم علي مشاركة الجميع في هذا الحدث الهام.