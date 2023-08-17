روسيا تفرض غرامات على جوجل بدعوى عدم حذف "معلومات كاذبة"

وكالات

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن روسيا فرضت، الخميس، غرامة مالية قيمتها ثلاثة ملايين روبل (31845 دولاراً) على جوجل المملوكة لألفابت لعدم حذفها ما تقول إنه "معلومات كاذبة" عما تطلق عليه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وتتعرض مجموعة من المواقع على الإنترنت إلى التدقيق الشديد في روسيا بسبب عدم حذف محتوى تعتبره موسكو مخالفاً للقانون.

وفرضت روسيا غرامة على موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، الثلاثاء الماضي.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام أن القضاء الروسي قرر فرض غرامة مالية على شركة Wikimedia Foundation المشغلة لـ "ويكيبيديا"، لانتهاكها القوانين المتعلقة بشؤون الإنترنت في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "محكمة كالينين في تيومين الروسية كانت قد أقرت بأن بعض المعلومات المتعلقة بالجيش الروسي وأماكن تواجد بعض قطعاته تعتبر معلومات محظورة من النشر على الإنترنت في روسيا، وطالبت المحكمة من خلال هيئة Roskomnadzor بحذف مثل هذه المعلومات من موقع ويكيبيديا".