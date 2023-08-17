اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 03:03 م
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حبس 6 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب 4 أيام

الخميس، 17 أغسطس 2023 01:32 م
حبس 6 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب 4 أيام تنقيب عن اثار- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 6 أشخاص ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة السيدة زينب
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام للقانون. 
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.
 
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

تنقيب

تنقيب عن اثار

حوادث

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