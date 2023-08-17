تخصيص 153.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج خلال عام

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أنه تم تخصيص مبلغ 153.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف، وذلك فى إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام المالى 2023/2024 منها مبلغ 107.7 مليون جنيه من وزارة التخطيط ومبلغ 45.9 مليون جنيه من قرض البنك الدولى.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إلى أنه جارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى من تمويل وزارة التخطيط يشمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركز المراغة واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمركز أخميم واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية الكوامل وقرية بندار الكرمانية واستكمال تنفيذ خطوط الصرف الصحى بقرية المحامدة البحرية وقرية الكوامل بالاضافة الى احلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع ترعة باجا الشرقى والغربى والنبوى المهندس وتفرعاتهم واحلال وتجديد شبكات المياه بمنطق الحويتى وغرب الكوبرى وخلف الجوازات واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقىة العمرى وحى راشد ومنطقة العارف وتوصيل الصرف الصحى للدير الأبيض.

وأوضح المهندس أبو ضيف محمد أحمد جبر رئيس وحدة مشروعات التنمية المحلية أنه جارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى من تمويل قرض البنك الدولى بمد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمركز جهينة وانشاء المزرعة الخشبية بجوار المنطقة الصناعية بغرب طهطا وتدعيم محطة مياه طهطا السطحية وتوصيل الصرف الصحى للمجازر.