بدء مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم 16 أكتوبر المقبل

كتب لؤى على

كشف الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، عن موعد وعنوان المؤتمر القادم للأمانة السنوى، حيث سيقام فى الفترة من 16 - 18 أكتوبر المقبل، تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، موضحا أن رسالة المؤتمر ستكون إبراز دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية فى مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية فى الألفية الثالثة.

وكشف الدكتور إبراهيم أن المؤتمر سينتج عنه مخرجات ومبادرات على النحو التالى:

1- إصدار ثلاثين مجلدًا من "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية" لتبلغ بذلك ثمانين مجلدًا.

2- إعلان الفائز بجائزة الإمام القرافي لهذا العام.

3- إصدار دليل إرشادي عن الدبلوماسية الدينية كأداة فاعلة في مواجهة خطاب الكراهية.

4- إصدار ميثاق شرف لدور الفتوي في مواجهة تحديات الألفية الثالثة.

5- الإعلان عن منتدى العلماء المختصين بقضايا فقه المجتمعات المسلمة التي تعيش كأقليات.

6- إصدار دليل تعامل القيادات الدينية مع الصحفيين الأجانب.

7- الإصدار الرابع من المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي.

8- إطلاق «fatwapedia» كمنصة رقمية لعلوم الفتوى.

9- إصدار خاص لمجلة إنسايت حول مواجهة خطاب الكراهية «insight on confronting hate speech».

10- إصدار دليل إرشادي للتامل مع الشبهات الفكرية.

11- إصدار أعداد نشرتي جسور ودعم ومجلة الأمانة.

12- إصدار القسم الثاني من مقدمات العلوم باللغة الإنجليزية.