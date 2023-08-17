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اليوم آخر موعد للتقديم فى دبلومة وماجستير الحوكمة بأكاديمية مكافحة الفساد

الخميس، 17 أغسطس 2023 04:54 ص
اليوم آخر موعد للتقديم فى دبلومة وماجستير الحوكمة بأكاديمية مكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد خلال الفترة من 31 يوليو الماضي إلى 17 أغسطس 2023 الجاري، ويعقد البرنامج الدراسي بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة نصر.
 
ويمكن الاطلاع على الشروط العامة للقيد والتقديم بالبرنامج من خلال الرابط التالي:
 
http://feps.edu.eg/arr/students/pgnews/195.html
 
موقع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد:
https://academy.aca.gov.eg
 

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