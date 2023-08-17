اليوم آخر موعد للتقديم فى دبلومة وماجستير الحوكمة بأكاديمية مكافحة الفساد

أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد خلال الفترة من 31 يوليو الماضي إلى 17 أغسطس 2023 الجاري، ويعقد البرنامج الدراسي بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة نصر.
ويمكن الاطلاع على الشروط العامة للقيد والتقديم بالبرنامج من خلال الرابط التالي:
http://feps.edu.eg/arr/students/pgnews/195.html
موقع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد:
https://academy.aca.gov.eg
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