النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة عثر عليها متوفاة داخل مسكنها بالمرج

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة المرج سرعة إعداد وإرسال تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة عثر عليها متوفية داخل مسكنها في منطقة المرج، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، وكلفت رجال المباحث الجنائية بجمع التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى، يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة ربة منزل فى العقد الرابع من العمر، وبجوارها عقاقير طبية غير مصرح لها بها، وتبين من المعاينة الأولية أنها تقدمت على إنهاء حياتها بتناول تلك العقاقير.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.