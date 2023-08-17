التعليم الفلسطينية: تدمير الاحتلال للمدارس انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أ.ش.أ

استنكرت وزارة التربية والتعليم فى فلسطين، اليوم الخميس، تدمير الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "عين سامية" شرق مُحافظة رام الله بوسط الضفة الغربية، وقالت إن هذا العدوان هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحق الإنسان في التعليم.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة العدائية من الاحتلال الإسرائيلي تأتي مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، ما يعني حرمان الطلبة في تجمع بدوي شرق رام الله من الحصول على حقهم في التعليم.

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت صباحًا، المدرسة الواقعة في التجمع البدوي ببلدة كفر مالك، شرق رام الله.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية الاستفزازية تُظهر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك القرارات الدولية التي تحمي حق التعليم، وتزيد هذه الإجراءات العدائية تفاقم الوضع التعليمي الصعب الذي يواجهه الطلبة في المناطق المتضررة، وتعيق جهود الوصول إلى التعليم والتنمية المستدامة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والجهات الإنسانية إلى الوقوف في وجه هذه التصرفات اللاإنسانية، والعمل على ضمان حماية حقوق الأطفال والشباب في الوصول إلى تعليم آمن ونوعي، مؤكدة أهمية احترام هذه القوانين والاتفاقيات وتعزيزها، لضمان توفير فرص تعليمية عادلة.

وأبدت الوزارة استعدادها للعمل بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين لتقديم الدعم اللازم للطلبة والتجمعات التي تأثرت بهذه العملية، وتعمل جاهدة على إعادة بناء المدارس المتضررة وترميمها، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة ومستدامة للجميع.