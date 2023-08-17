التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع فى جهينة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بسوهاج بدفن طفل يبلغ من العمر 11 سنة لقى مصرعه غرقا بترعة نزه الدقيشية دائرة مركز شرطة جهينة غرب سوهاج، تم نقل الجثة مستشفى جهينة المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوفاة طفل غرقا بإحدى الترع دائرة مركز شرطة جهينة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى والتحفظ عليها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بورود إشارة من مستشفى جهينة المركزى لمركز جهينة باستقبال الطفل "مهند ع ع ا ا" 11 عاما مقيم دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء غرق.

وبسؤال كل من والدته "أسماء خ م ع" 33 سنة ربة منزل، وعمه "ماهر ع ا ا" 35 سنة عامل مقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بترعة نزه الدقيشية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها، وأضافا بأنه تم انتشال الجثة ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.