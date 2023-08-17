البورصة: تنفيذ صفقة على المتحدة للتسويق والسيارات بقيمة 51.8 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة للتسويق والسيارات بحجم تداول 8743 سهم بقيمة 51.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة ( سوق الصفقات )، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الأشرفية للتنمية السياحية-لالونا بيتش بحجم تداول 6400 سهم بقيمة 4 ملايين جنيه، وصفقة على شركة التسعيني الشمالي للاستثمار العقاري بحجم تداول 153 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 308.5 ألف سهم بقيمة 66.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 565.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.02%، والعرب على 4.77%، واستحوذت المؤسسات على 24.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 58.8 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 219.8 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 36.6 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 21728 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5353 نقطة، بينما صعد مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 5388 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1366 نقطة.