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الانسكابات النفطية والنفايات السامة تهدد بحيرة ماراكايبو بفنزويلا.. صور

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:50 ص
الانسكابات النفطية والنفايات السامة تهدد بحيرة ماراكايبو بفنزويلا.. صور تلوث البحيرة
فاطمة شوقى

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يواجه الصيادون الفنزويليون  في بحيرة ماراكايبو أسوأ كابوس لهم وذلك بسبب نفوق الأسماك مما أدى الى خسائر فادحة لهم ، في ظل مشاكل التلوث التي تواجهها البحيرة والتي تعتبر من اكبر الازمات البيئية في أمريكا اللاتينية في العالم.

انسكابات نفطية فى فنزويلا
انسكابات نفطية فى فنزويلا

 

وأشارت صحيفة لا ناثيون الفنزويلية إلى أن البحيرة سجلت مستويات غير مسبوقة من التلوث ، وتحاول الحكومة في الوقت الحالي وضع خطة انقاذ ،حيث تعانى المنطقة من الافتقار في الصيانة ونقص الاستثمار في البنية التحتية مع وجود عشرات الالاف من الكيلومترات من الانابيب المعرضة للتسرب النفط.

وتؤثر الرائحة الكريهة على سكان مدينة ماراكايبو ، ثاني أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في فنزويلا، كما أن تكاثر البكتيريا يولد سمومًا يمكن أن تسبب نفوقًا هائلاً للأسماك بسبب انخفاض الأكسجين في الماء والتأثير على صحة الإنسان. استنتاجات فريق الباحثين من كلية الهندسة الزراعية بجامعة زوليا ، الذين درسوا منذ سنوات التلوث في البحيرة.

كما ساعدت في تدمير نظام البحيرة البيئي ، والنمو الهائل للسكان والأنشطة الزراعية والحيوانية وتربية الأحياء المائية والصناعية ، مما أدى إلى إلقاء نفاياتها بشكل عشوائي في البحيرة.

ويؤكد خبراء البيئة أن التلوث النفطي بدأ في بداية القرن العشرين واشتد في ثلاثينيات القرن الماضي ، عندما تم حفر قناة بطول 55 كيلومترًا في الطرف الشمالي من البحيرة للسماح بملاحة ناقلات النفط الكبيرة التي تربط البحيرة بالبحر.

التلوث ينتشر على بحيرة فنزويلية
التلوث ينتشر على بحيرة فنزويلية

وتصل مياه الأمطار من أكثر من 100 رافد والتدفقات المتبقية من ولايات زوليا وميريدا وتروجيلو - حيث يعيش حوالي 5.3 مليون شخص - إلى ماراكايبو بسبب الافتقار إلى محطات المعالجة والإدارة غير الفعالة للنفايات. حتى النفايات من مقاطعة نورتي دي سانتاندير الكولومبية ، التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة ، ينتهي بها المطاف في البحيرة.

وقال خوسيه أولار ، وهو صياد يبلغ من العمر 61 عامًا ، إنه لم تعد الأسماك تقترب من الشاطئ لأن الطحالب الدقيقة "تغرقها".

قال بيلتران بريسينيو ، الأستاذ في جامعة زوليا ورئيس فريق البحث ومختبر الأحياء الدقيقة في معهد البحوث الزراعية ، إن تلوث البحيرة قديم ، لكنه أصبح الآن واضحًا على السواحل.

وقال الخبير في علم الأحياء الدقيقة البيئية والتكنولوجيا الحيوية للطحالب الدقيقة والبكتيريا الزرقاء إذا استمرت عمليات تصريف النفايات وظلت ما يقرب من ثلاثين محطة معالجة متداعية لم تعمل لسنوات مشلولة ، "سنستمر في انهيار البحيرة".

انسكابات نفطية
انسكابات نفطية

 

وأوضح الخبير أن البحيرة لديها بالفعل تركيزات عالية من النيتروجين والفوسفور، وهذه العناصر تفضل نمو البكتيريا الزرقاء ، مثل ميكروسيستين ، الذي ينتج 95٪ من نبات الزنبق ، وهو طحالب دقيقة تطلق السموم والتي يقدر أنها تحتل بالفعل 70٪ من الماء، وقال "لا توجد صيغة سحرية" لاستعادة البحيرة أو حل قصير المدى ، بل وأكثر من ذلك إذا استمر استخدامها "كخزان للصرف الصحي".

ووعدت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بتنظيف البحيرة  ، وهو عرض متكرر على مدى 20 عامًا من الإدارات الاشتراكية التي يشكك الصيادون فيها.

 

 


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