وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمي أن الاتحاد الأوروبي تابع باهتمام وقلق كبيرين أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، ويحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية المسلحة والدخول في حوار من أجل تهدئة الوضع واستعادة الهدوء .

كما يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المتورطة في أعمال العنف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين.. بحسب البيان الذي أضاف أن الشعب الليبي سئم من الوقوع في مرمى النيران ويستحق أن يتم الاستماع إلى تطلعاته في السلام وتحقيقها.

وتابع الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن الأحداث الأخيرة تمثل تذكيرًا حيًا بهشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة الملحة لإجراء انتخابات من أجل إيجاد حل سياسي مستدام وشامل.. وكرر دعمه الثابت لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وممثلها على الأرض عبد الله باثيلي .