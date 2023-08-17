اليوم السابع
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استمرار العمل بالأوكازيون الصيفى 2023.. والتخفيضات من 20 لـ50%

الخميس، 17 أغسطس 2023 04:00 ص
استمرار العمل بالأوكازيون الصيفى 2023.. والتخفيضات من 20 لـ50% الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2023  للأسبوع الثاني وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية .
 
وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن العمل بموسم الأوكازيون الصيفي 2023 يجري، والتخفيضات تتراوح من 20 الى 50%، كما أن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، لافتا إلى إنه حال قيام أحد التجار بكتابة نسبة خصم وهمية يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة المختصة.
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023، فإن المحلات التى تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفى.
 
 
 

التموين

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