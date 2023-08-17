اتحاد العمال: زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم تفتح آفاق للتنمية الاقتصادية

كتبت آية دعبس

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم تعد زيارة هامة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية الجديدة حتى يعم الخير على محافظة مطروح وأبنائها.

واكد رئيس اتحاد العمال، إن لقاء الرئيس السيسي بأهالي مطروح جاء في وقته تمامًا، مما يؤكد على قوة الدولة المصرية وتواصل مشاريع التنمية الشاملة فيها، وفي كل المحافظات وفق رؤية شاملة، حملا العديد من الرسائل للجميع واقترب من قضايا التنمية الشاملة في الوطن، ومشروع الدلتا الجديدة وما يواجه الوطن من تحديات ضخمة، مؤكدا أنها كانت فرصة مهمة لإرسال رسائل للداخل والخارج بتواصل عملية التنمية الشاملة في مصر، وقوة الدولة، وأن ما تمر به الآن من ظروف صعبة عادية في حياة الدول وسيتم تجاوزها.

واضاف جبران أن ما تشاهده السلوم من التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة في عهد السيسي، سيجعل محافظة مطروح البوابة الاقتصادية وقاطرة التنمية لمصر خلال الفترة القادمة .

وأشاد رئيس عمال مصر، بحديث الرئيس السيسي عن الأزمة الاقتصادية وتأكيده، أنها ستصبح من الماضي مثل أزمة الإرهاب وغيرها، وأن الدولة قادرة على تجاوزها يؤكد تماما أن مصر لديها اقتصاد قوى وقادر على مواجهة مختلف الظروف.