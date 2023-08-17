إغلاق مركزي تجميل في حملة للعلاج الحر بقنا

قنا صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتنسيق مع العلاج الحر، اليوم الخميس، حملة للمرور على جميع مراكز التجميل، والتأكد من وجود تراخيص لها ومطابقتها للمواصفات والمعايير، وذلك طبقاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

ضمت الحملة شاذلى البرنس نائب رئيس مدينة قنا، والدكتور محمد عماد، والدكتور أندرو أمير، والدكتورة أسماء بكرى مساعدي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، ومحمود عبدالغفار مسئول الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، ووليد عبدالغني مسئول إدارة المتابعة بالوحدة المحلية.

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة تستهدف المرور على جميع مراكز التجميل، والتأكد من وجود تراخيص لها ومطابقتها للمواصفات والمعايير، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن إغلاق مركزي تجميل، وغلق وتشميع مركز علاج طبيعي لمخالفته اشتراطات الترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق العلاج الحر بالمحافظة بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد، مدير العلاج الحر، يهيب بأصحاب المراكز الطبية ومراكز التجميل الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظاً على حياة المواطنين ويؤكد على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.