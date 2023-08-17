اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 07:39 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير بادكو ووادى النطرون بالبحيرة

الخميس، 17 أغسطس 2023 07:11 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير بادكو ووادى النطرون بالبحيرة تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 6  أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثين بمركزى إدكو ووادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية المعدية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
 
وفى وادى النطرون صيب أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ملاكى بطريق القاهرة - دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم، وتحررعن ذلك  المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت  مصرع شخصين  وإصابة 3 آخرين  بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع  حادث  انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة، وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين  بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

 


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