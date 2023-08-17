أول تصريح رسمى من أسقف كنائس عزبة النخل عن حقيقة شفاء العذراء لقعيد

كتب: محمد الأحمدى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لمواطن بقداس صوم العذراء مريم كان قعيد وتم شفاؤه لرؤيته العذراء مريم وأصبح مواطن عادى يمشىويتحرك وترك كرسيه المتحرك.

ومنذ حدوث الواقعة لم يصدر بيان رسمى من الكنيسة للتعليق على هذا الأمر أو إيضاحه، فيما ذكر الأنبا سيداروسن أسقف عام كنائس عزبة النخل فى عظته على قناة Ctv التابعة للكنيسة منذ قليل، أن حالة هذا المواطن كانت ميئوس منها بعد فقدانه الحس بالجزء الأيسر من جسمه، على الرغم من طلب شفاؤه بالخارج، ولم يكن هناك حل غير تدخل السماء وبالفعل تدخلت السماء فى صيام العذراء مريم، وحدثت المعجزة، وعندما رأى هذا المواطن صورة العذراء، بدأ بفك الأربطة، وبدأ يتحرك ويجرى.

وتابع الأنبا سيداروس فى عظته "بنشكر ربنا إن الست العدرا ظهرت فى هذا المكان وشفت الأستاذ عادل، وهى معجزة كبيرة لا أحد يقدر ينكرها" .