أخبار × 24 ساعة.. ‫الزراعة: دخول المانجو المصرى للسوق الصينية فى سبتمبر المقبل

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ثمار تنمية بغرب مصر.. التوسع فى إنشاء محطات تحلية يوفر احتياجات مطروح من مياه الشرب
الكهرباء: 50% من أهالى مطروح لديهم عدادات مسبوقة الدفع.. إنفوجراف
دار الإفتاء تعلن غدًا الخميس أول أيام شهر صفر 1445
60 %للحاسبات وإدارة أعمال 53.. اعرف كليات الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى
وزير التعليم: أشهر المعلمين يشاركون فى تقديم حصص لشرح المناهج عبر المنصات
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