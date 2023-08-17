اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. ‫الزراعة: دخول المانجو المصرى للسوق الصينية فى سبتمبر المقبل

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. ‫الزراعة: دخول المانجو المصرى للسوق الصينية فى سبتمبر المقبل المانجو - أرشيفية
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
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الكهرباء: 50% من أهالى مطروح لديهم عدادات مسبوقة الدفع.. إنفوجراف
دار الإفتاء تعلن غدًا الخميس أول أيام شهر صفر 1445

 


وزارة الكهرباء

اهالى مطروح

العدادت مسبوقة الدفع

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