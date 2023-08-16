27.300 مليون جنيه قيمه المزاد العلنى بمدينه سوهاج الجديدة.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة ، أنه فى إطار خطة الجهاز لطرح محلات تجارية وفى ضوء الإعلان بالجرائد الرسمية عن بيع محلات تجارية ووحدات اداريه ومهنيه وصيدلية بالمزاد العلنى و طرح كانتين داخل الجهاز أقيم اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر أغسطس الجارى جلسة المزاد العلنى لبيع المحلات التجارية وصيدلييه ووحدات إداريه ومهنيه وكانتين

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة ، بأنه بلغ قيمة إجمالى المزاد 27.300 سبعة وعشرين مليون وثلاثمائة ألف جنيه وجاءت الأماكن المطروحة 2 محل وصيدلية بسوق ٣3محل بمنطقة 21 عماره المنفذة عن طريق الجهاز" و تم ترسية محل رقم ( 1) بنشاط صيدليه بسعر ( 300.000 ج ) للمتر بمساحة 30.70 م ومحل رقم 22 بنشاط سوبر ماركت بسعر ( 172.000 ج ) للمتر بمساحة 30.55 م ، ومحل رقم ( ٣ ) بنشاط مستحضرات طبيه بسعر ( 190.000 ج ) للمتر بمساحة 33 م.

كما تم بيع عدد 2 محل بسوق منطقة أبنى بيتك 3منفذ عن طريق الجهاز وتم ترسية محل رقم ( 6 ) بنشاط كافتريا بمبلغ ( 102.000 ج ) للمتر بمساحة 33 م ،ومحل رقم ( ٧7) بنشاط سوبر ماركت بمبلغ ( 90.000 ج ) للمتر بمساحة 33 م

كما أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة بأنه تم بيع وحدات مهنية وإدارية بسوق منطقة 138، وتم ترسية الوحدة رقم ٤ بنشاط مكتب مقاولات بسعر ( 25.200 ج ) للمتر بمساحة 33 م، وتم بيع وحدات اداريه بسوق ابنى بيتك مرحلة أولى ،ووحده مهنية وإدارية رقم ( 13 ) بنشاط مكتب مقاولات عامه بسعر ( 23.600 ج ) للمتر بمساحة 33 م ، ووحده مهنية و إداريه رقم ( 17 ) بنشاط مقاولات عامه بسعر ( 27.500 ج ) للمتر بمساحة 33 متر، وتم بيع كانتين داخل الجهاز بمساحه 18 متر بنظام حق الانتفاع لمده 3 سنوات بسعر ( 305.000 ج ) فى السنه مع زيادة 10 ٪ سنويا

وأضاف المهندس محمد عبد الله يوسف بأن هذا الإقبال جاء نتيجة عمل وجهد مستمر وأن مدينه سوهاج الجديدة مدينة واعده لجذب الإستثمارات فى صعيد مصر .

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