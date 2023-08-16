اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

10 كليات وجامعتان.. إنجازت الدولة بقطاع التعليم العالى فى مطروح

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:27 ص
10 كليات وجامعتان.. إنجازت الدولة بقطاع التعليم العالى فى مطروح جامعة العلمين الدولية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حققت الدولة المصرية انجازات كبيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية فى غرب مصر، فى مختلف القطاعات المختلفة من الصحة والتعليم والكهرباء، ومن بين المشروعات التنموية الكبرى التي تم تنفيذها فى قطاع التعليم العالى بمحافظة مطروح، وتمثلت فى إنشاء 10 كليات بجامعة الإسكندرية فرع مطروح، وهى كليات" التربية والزراعة الصحرواية والبيئة، والتمريض، والطب البيطرى، والسياحة والفنادق، ورياض الأطفال، والتربية الرياضية بنين، وعلوم البترول والتعدين، والتربية النوعية، والآثار" وسجل إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد بالمحافظة 2.9 ألف طالب.
 
واستكمالات للمشروعات التي تنفذها الدولة، تم البدء فى أعمال الانشاءات بجامعة " لوزان" العلمين" على مساحة تبلغ 39.5 فدان بالتعاون مع لوزان السويسرية ، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ مرحلتين فى جامعة العلمين الدولية بعدد 6 كليات والتي بدأت الدراسة بالجامعة بالفعل فى العام الدراس 2020 ، ضمن سلسلة الجامعات الأهلية الدولية التي نفذتها الدولة المصرية بمحافظات مصر المختلفة والتي تقدم برامج تعليمية متميزة ومتفردة بالتعاون مع كبرى الجامعات المصنفة عالميا .
 

جامعة العلمين

مطروح

التعليم العالى

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

مطروح تشهد نهضة عمرانية رائدة بإنشاء مدينتين على أحدث طراز سياحى.. صور

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:00 ص

مطروح تشهد تنمية حقيقية ومشروعات بـ20 مليار جنيه بعد عقود من التهميش

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:30 ص

مشايخ مطروح يكشفون حجم التطوير بالمحافظة.. جمعة بدر: شهدنا مشروعات قومية على نطاق واسع.. عمران القناشى: سعداء بزيارة الرئيس السيسى ومطروح تولد من جديد.. وكيل إسكان المحافظة: 969 مشروعا خلال آخر 3 سنوات

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:38 م

وكيل الإسكان بمرسى مطروح: إقامة 969 مشروعا آخر 3 سنوات بقيمة 14 مليار جنيه

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة