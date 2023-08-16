وكيل أول وزارة التعليم ببورسعيد تشارك 400 طالب وطالبة موكب الدراجات تحت شعار "في حب مصر"

شاركت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، طلاب تعليم بورسعيد موكب الدراجات تحت شعار "في حب مصر"، بمشاركة قيادات التعليم و 400 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بإدارة بورفؤاد التعليمية بدءاً من ميدان اللؤلؤة مروراً بشارع الجمهورية وصولاً لميدان المسلة بجوار مرفق المعدية.

ونظمت مديرية التربية والتعليم ب بورسعيد هذا الموكب الاحتفالي بتضافر الجهود بين إدارة بورفؤاد التعليمية وإدارة الأنشطة التربوية وإدارة العلاقات العامة والإعلام وتوجيه عام التربية الرياضية بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد ومجلس مدينة بورفؤاد.

وفي نهاية الإحتفالية كرمت الدكتورة هالة عبد السلام الطلاب أوائل إدارة بورفؤاد التعليمية في الشهادات العامة والدبلومات الفنية بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام، والحسيني أبو الإسعاد مدير إدارة بورفؤاد التعليمية ووكيلتها نيفين الحسينى.