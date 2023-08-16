هتأكلي طفلك إيه في المصيف عشان صحته؟ أستاذ بمعهد الكبد يجيب

كتبت فاطمة ياسر

أطعمة مفيدة للأطفال في المصايف عند الذهاب للمصايف مع الأطفال، تشعر الأم بالحيرة حول ما يجب أن يتناوله الطفل، وما لا يجب تناوله من الأطعمة، ونجد أن بعض الأمهات تقدم لأطفالها الأطعمة السريعة، وهذا الأمر يعد خطرا على صحتهم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي النظام الغذائي الجيد للأطفال في المصيف وفقا لتصريح خاص لليوم السابع من دكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الاكلينيكية في معهد الكبد . - سلطة الخضراوات، يجب أن تكون غنية بجميع الخضراوات التي تساعد في رفع الجهاز المناعي، فهي غنية بالألياف، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتساعد في الشعور بالشبع، كما أن الخضراوات التي توضع في طبق السلطة يحافظ على ترطيب الجسم، تقوية مناعة الطفل، ولذا عليك وضع الفلفل الألوان، والخيار والطماطم، والجرجير، البصل، الفلفل الأخضر في الطبق.

- الفواكه الصيفية، كالبطيخ والكنتالوب والمانجو، والبرتقال، فهي لها دور كبير في حماية الأطفال من الجفاف خلال الذهاب للشواطيء، لأن الماء يشكل نسبة كبيرة من قيمتها الغذائية، كما تمدهم بالطاقة والحيوية والنشاط، لاحتوائها على السكريات الطبيعية.

-الحليب والزبادي، تساعد في شعور الطفل بالشبع لاحتوائها على البروتين، الذي يساعد على امتلاء المعدة، ويحافظ على ترطيب الجسم، لغناها بالماء.

- الأسماك ويفضل صغيرة الحجم ، مثل سمك موسي والبربون والمكرونة والبوري البحري، فهي من الأطعمة الغنية بالأوميجا3، وتساهم في شعور الطفل بالشبع، ومفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، والعقل.

-عدم الإفراط في إعطاء الطفل للحلويات، والأطعمة السريعة لأنها تتسبب في ضعف الجهاز المناعي لدية ، وتعرضه لزيادة الوزن وأيضا الأطعمة السريعة قد تتسبب في إصابته بالتسمم.

-تناول السوائل كالماء والعصائر الطبيعية الخالية من السكر والابتعاد عن المياه الغازية، لزيادة ترطيب جسم الطفل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.