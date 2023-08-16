اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مصرع شخصان وإصابة 3 أخرين صدمتهم سيارة فى البساتين

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:47 م
مصرع شخصان وإصابة 3 أخرين صدمتهم سيارة فى البساتين حادث سير _ أرشيفية
عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، بعدما صدمتهم سيارة ملاكى، بالطريق الدائرى نطاق البساتين، وتم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة الدائرى؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، و تبين وفاة شخصان وإصابة 3 أخرين و جري نقلهم إلى المستشفى .
 
 
وتمكن رجال المباحث من القبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

امن القاهرة

اخبار عاجلة

زحام مرورى

البساتين

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة