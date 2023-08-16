مصادر بريطانية تتوقع خوض ميشيل أوباما للانتخابات: بايدن "واجهة"

كتبت نهال ابو السعود

قالت مصادر بريطانية إن احتمالات خوض ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سباق الانتخابات الأمريكية 2024 ، مرتفعة، مؤكدة أن الحكومة رئيس الوزراء البريطاني رشي سوناك تتعامل مع الرئيس الحالي ، جو بايدن ، الذي يعتزم المنافسة علي ولاية رئاسية ثانية علي اعتباره "واجهة" لإدارة من الحزب الديمقراطي.

المصادر التي تحدثت لصحيفة "تليجراف" البريطانية دون الكشف عن هويتها ، قالت بحسب تقرير منشور الأربعاء، إن الحكومة البريطانية تتوقع عدم خوض بايدن للسباق الانتخابي، مرجحة أن ميشيل أوباما ستكون الخيار الافضل بالنسبة للحزب الديمقراطي.

ووفقا للتقرير، قالت المصادر إن الحكومة البريطانية أشارت إلى بايدن بأنها تشعر أنها تتعامل مع وجه للإدارة الحالية، ومن ثم فإذا أسقطه الديمقراطيون من السباق الرئاسي فسيتفهم العالم الأمر.

وتابعت المصادر أن وجود ميشيل أوباما بالمنصب يعني استمرار الخط السياسي للديمقراطيين الممتد من 2008 إلى 2024، وهو خط قطعه الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو ما يعتبره الديمقراطيون "انحرافا مؤقتا".

وقالت الصحيفة أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس بايدن الحالية، لا تصلح لزعامة البلاد، وأن المنافسة ستكون بين مرشحين "غير محبوبين" وهما بايدن الذي "لا يحظى بشعبية" بالإضافة إلى تقدمه في السن، ودونالد ترامب الذي يواجه العديد من المشكلات القانونية.

وعلى جانب استطلاعات الرأي، فان ميشيل أوباما لديها شعبية كبيرة كما أنها نشرت كتابين من أكثر الكتب مبيعا عن السيرة الذاتية ، وعملت في البيت الأبيض، وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن مازالت مستقرة عند 40 % في أوائل أغسطس، إذ تؤدي مخاوف تتعلق بالاقتصاد إلى جعل آراء الأميركيين سلبية حول أدائه.

وقال 54 % من المشاركين إنهم غير راضين عن أداء الرئيس الديمقراطي بينما أجاب 6% أنهم غير واثقين أو اختاروا عدم الإجابة.

وما زال الاقتصاد والبطالة والوظائف أهم ما يقلق الأميركيين، قال خمس المشاركين إن هذه هي المشكلات الأهم التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن، وقال 60 بالمئة من الأميركيين، بما في ذلك واحد من بين كل ثلاثة ديمقراطيين، إنهم غير راضين عن تعامل بايدن مع مشكلة التضخم.

وخلص استطلاع رويترز الأسبوع الماضي إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد قد تكلف بايدن خسارة انتخابات 2024 حينما يواجه على الأرجح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مجددا ويقول واحد من بين كل 5 مشاركين صوتوا لبايدن في 2020 إنهم غير واثقين لمن سيصوتون في هذه المرة.