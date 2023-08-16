لمواجهة الأزمة الحادة.. البنك الدولى: توصيل المياه لنصف مليون شخص فى موزمبيق

كتبت : هند المغربي

أكد تقرير للبنك الدولي توصيل مياه الشرب إلى نصف مليون شخص في منطقة مابوتو الكبرى في موزمبيق وذلك في محاولة لمواجهة أزمة المياه الحادة التي تواجه 3 ملايين شخص منذ عدة سنوات

ووفق التقرير الأممي " واجهت منطقة مابوتو الكبرى أزمة مياه حادة ولم يكن لديها ما يكفي من المياه لمعالجة وتزويد ما يقرب من ثلاثة ملايين من سكانها حيث تساعد المحطة الجديدة التي تم بنائها والي توصيل 100 ألف وصلة منزلية جديدة ، لتزويد نصف مليون شخص بالمياه النظيفة في منازلهم"

وأشار التقرير الأممي تقلل المياه النظيفة من وفيات الأطفال ، وتزيد من الإنتاج الزراعي والصناعي ، وتحد من الفقر ، وتزيد من القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

ولفت التقرير الأممي إلي أنه في منتصف عام 2010 ، عانى ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص يعيشون في منطقة مابوتو الكبرى - أكبر مركز حضري في موزمبيق والتي تضم المدينتين الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد ، مابوتو وماتولا - للحصول على المياه النظيفة.

وقال التقرير أنه أدى التوسع الحضري السريع وعقود من عدم وجود إصلاحات واستثمارات في نظام المياه إلى أزمة مياه حادة لم يكن هناك ما يكفي من المياه لمعالجة وإمداد جميع السكان ، خاصة في منطقتي بوان وماراكوين.

وأضاف التقرير "كانت محطة معالجة المياه العاملة الوحيدة محملة بأحمال زائدة ومعرضة بشدة للصدمات المناخية مثل الأعاصير المدارية. كما أثرت الفيضانات السنوية خلال موسم الأمطار على أنظمة التوزيع وجودة المياه.