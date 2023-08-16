قادرون على تجاوز التحدى الاقتصادى.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الرئيس يلتقى أهالى مطروح والسلوم وسيدى برانى.. ويوجه رسائل لكل المصريين: قادرون على تجاوز التحدى الاقتصادى.. اطمئنوا بفضل الله لا نريد إلا الخير للناس ولبلدنا.. ولا توجد شهادة وفاة لأى حاجة فى مصر طول ما إحنا مع بعضنا.. ما فيش مكان فى مصر إلا وفيه شغل لصالح المواطنين.. ونقدم التعويض المناسب للمواطن عن الأرض أو البيت أو الزرع وده مبدأ.. افتتاح مشروع الدلتا الجديدة قريبا.. ونتكلم عن 2 مليون فدان.. الدولة أعدت خطة توفير المياه للمناطق الساحلية.. وأى مدينة ننفذها على امتداد الساحل تضم مدارس ومناطق صناعية

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