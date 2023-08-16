فيديو.. أغنية أهالى السلوم خلال استضافتهم للرئيس السيسى

كتب أحمد عرفة

ينشر "اليوم السابع" أغنية أهالى السلوم خلال استضافتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي التقى اليوم أهالى محافظة مطروح اليوم الأربعاء.

وفى وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لأهالى مطروح، قائلا: "ناس مطروح والسلوم ناس طيبين ورجال وثقة وشرف ودين وبنحبكم، وما نفعله عبارة عن خطوات على طريق التنمية".

ووجه الرئيس السيسي رسالة لأهالى سيوة قائلا: "هديكم 6 شهور تكونوا كل الحاجات الأراضى اللي ملحت وتأذت والنخل الذي مات نزيله ونبحث عن شيء جديد، وربنا أنقذ مصر والحمد الله".

ووعد الرئيس السيسي أهالى سيوة بزياتهم قائلا: "هجيلكم إن شاء الله، ولكن هتبذلوا جهد كبير والدولة معاكم".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملف الكهرباء، قائلا: "كان فيه أزمة كهرباء، ولا أقصد انقطاع الكهرباء الفترة اللى فاتت ولكن كان فيه أزمة كهرباء حقيقية وتخطيناها بفضل الله، ثم جاءت ذروة درجات الحرارة اضطررنا أن نخفف لأن حجم الوقود المطلوب عشان نشغل المحطات بعد التكلفة الزيادة في الوقود أصبحت عبء علينا".