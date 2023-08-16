فن الرسم بالحرق على الخشب هواية شاب حولها إلى حرفة إبداعية بالفطرة بالداخلة

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

داخل حجرة صغيرة مصنوعة على الطراز البيئي ووسط مئات اللوحات والأعمال الفنية التى تخطف انتباه كل من يشاهدها نظرا لجمال تكوينها وأفكارها الإبداعية يقضى الشاب محمود سمير ابن مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد أغلب أوقاته عاكفا على إنجاز أعمال فنية جديدة مستخدما تقنية الرسم بالحرق على الخشب دون الاستعانة بأية مكونات إضافية، حيث يقوم بإنتاج أعمال فنية فلكلورية وتراثية وبورتريهات معبرة كما يبدع فى رسم اللوحات بالرمال الملونة من الطبيعة وينتقل فى بعض الأوقات لأعمال النحت على جذوع ومخلفات النخيل كلون آخر من جوانب موهبته الشاملة معتمدا على إبداعه الفطرى فهو ينفق كل مدخراته من أجل تطوير قدراته واستكمال ملامح شخصيته الفنية ويشارك بأعماله فى فعاليات ومعارض فنية كانت بحضور لافت وأشاد بأعماله كل من شاهدها وهى أعمال فنية للعرض وليست للبيع لإيمانه بأن الفن موهبة وإبداع وليست تجارة ومكاسب فقط.

وتابعت كاميرا اليوم السابع جانب من عمل الشاب محمود سمير داخل المرسم الخاص به وهو يحتوى على مئات الأعمال الفنية من إنتاجه والتى تتنوع فى أفكارها ويميل فى أغلبها إلى رصد الترات القديم وإبراز التعبيرات الإنسانية على وجوه كل البورتريهات التى يرسمها باستخدام مكواه لحام وألوان من الطبيعة ورمال ملونة غاية فى الجمال لكونها منتقاه من الطبيعة الصحراوية بألوانها البكر الرائعة ويقوم بتجهيز اللوحة من خلال انتقاء ألواح خشبية بمقاس معين ويستخدم فى بعض الأحيان إطارا من نوى البلح بعد تجهيزه بشكل جمالى كبرواز للوحة ويبدأ فى الرسم بالحرق على فترات نظرا لصعوبة الأداء وبطء الرسم نسبياً لكونه يعتمد على التلوين والتدريج بحرق الخشب.

وعلى الرغم من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة إلا أن سمير يستمتع بوقته داخل المرسم الضيق والذى لا يوجد به سوى مروحة سقف صغيرة ولكنه اعتاد على عدم الاكتراث بحالة الطقس حوله لأنه يعيش حالة فنية خاصة به يظل داخلها لحين الانتهاء من العمل الفنى الذى ينفذه ورغم ذلك فهو يستقبل كل زوار المرسم وشعاره أن أعماله الفنية ليست للبيع ولكن للعرض فقط ويقوم غالباً بإنتاج أعمال خاصة برواد المرسم كهدايا ويقدم نصائحه لمن يرغب فى تعلم فن الرسم بالحرق على الخشب أو الرسم بالرمال والنحت على جذوع النخيل وغيرها من المواهب التى يبدع فيها.

وقال محمود سمير، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع إنه منذ صغر سنه وهو يعشق الفن والرسم والتشكيل بالفطرة ولم يتلق أى تدريب أكاديمى باستثناء مشاركته فى عدة ورش عمل لتنفيذ أعمال فنية بمركز شباب المدينة وبدأ فى تنفيذ أعمال فنية صغيرة باستخدام نوى البلح وقام بتحويله إلى خواتم رائعة وانتقل بعد ذلك لهواية الرسم بالحرق على الخشب وصنع أدوات بسيطة من ابتكاره تدعم إنجاز اللوحات التى يرسمها، حيث قام باجراء تعديلات على مكواة الحرق ليتحول إلى قلم رسم نارى يحرق بدرجات على الخشب وينتج أعمالا غاية فى الدقة معتمدا على حسه الفنى ورؤيته التى يحاول فيها جاهدا الابتعاد عن النمطية والنقليد.

ومن جانبه، قال سمير حسين أمين عام نقابة الفلاحين بالمحافظة ووالد الفنان محمود فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أنه لاحظ ميول نجله الفنية منذ صغره فقرر توفير كافة سبل الدعم له حتى يتسنى له إخراج كل طاقاته الفنية التى لم يكتسبها بالتعلم، حيث كان يميل إلى تشكيل المجسمات وإعادة تدوير المخلفات البيئية والتى بدأت بنوى البلح الذي كان يصنع منه الحلى والأساور والخواتم وتطور بعد ذلك باستغلال طارات السيارات فى عمل مقاعد المنتزهات ونافورات جمالية وغيرها من الأعمال الفنية.



جانب من أعمال الشاب (1)



جانب من أعمال الشاب (1)



جانب من أعمال الشاب (2)



جانب من أعمال الشاب (2)



جانب من أعمال الشاب (3)



جانب من أعمال الشاب (3)



جانب من أعمال الشاب (4)



جانب من أعمال الشاب (4)



جانب من أعمال الشاب (5)



جانب من أعمال الشاب (5)



جانب من أعمال الشاب (6)



جانب من أعمال الشاب (6)



جانب من أعمال الشاب (7)



جانب من أعمال الشاب (8)



جانب من أعمال الشاب (9)



جانب من أعمال الشاب (10)



جانب من أعمال الشاب (11)



جانب من أعمال الشاب (12)



جانب من أعمال الشاب (13)



جانب من أعمال الشاب (14)



جانب من أعمال الشاب (15)



جانب من أعمال الشاب (16)



جانب من أعمال الشاب (17)



جانب من أعمال الشاب (18)



جانب من أعمال الشاب (19)



جانب من فاعليات الشاب (1)



جانب من فاعليات الشاب (2)



جانب من فاعليات الشاب (3)



جانب من فاعليات الشاب (4)



جانب من فاعليات الشاب (5)



جانب من فاعليات الشاب (6)