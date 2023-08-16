علاج 505 حيوان وطائر خلال قافلة بيطرية مجانية بالعياط

كتبت - مرام محمد

نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة بمشاركة أطباء إدارة العياط البيطرية مع أطباء كلية الطب البيطري جامعة القاهرة قافلة علاجية مجانية، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف القوافل العلاجية الإرشادية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة عن علاج 243 حالة أمراض باطنية، وعلاج 43 حالة أمراض تناسلية وعقم، وعلاج 219 طائر، ورش 500 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات إرشادية للتوعية بأمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد الاوديمي.

وشهدت القافلة مشاركة مندوب صندوق التأمين على الماشية بالتوعية بأهمية تأمين الفلاحين على مواشيهم، وذلك في إطار الأنشطة الخدمية المقدمة لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجهت مديرية الطب البيطري بالجيزة الشكر لكلا من الدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والدكتور فايز صليب وكيل الكلية لخدمة المجتمع، على التعاون الدائم لتنفيذ قوافل بيطرية مجانية بقرى المحافظة لحماية الثروة الحيوانية وخدمة مربي الماشية وتوجيههم والتسهيل عليهم.

يُذكر أن مديرية الطب البيطري بالجيزة أعلنت مؤخرا تنفيذ عدد 2 قوافل علاجية إرشادية بالجهود الذاتية بناحية قرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين وناحية قرية عرب القميعي بمركز ومدينة الصف، أسفرت عن رش 1500 حيوان من الأبقار والأغنام والدواب ضد الطفليات الخارجية، وتجريع 400 حيوان للديدان الداخلية، وسحب عينات لـ31 عينة لفحص مرض البروسيلا.

وشهدت القافلة تنظيم عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بالأمراض الوبائية (الحمى القلاعية والجلد العقدي وحمى الثلاث أيام والتهاب الجلد الأوديمي)، بالإضافة إلى عقد ندوات للتوعية بأهمية التأمين على الماشية بمشاركة أعضاء من صندوق تأمين الجيزة.