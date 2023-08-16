"طب بيطري سوهاج" تنظم قافلتها لقرية ادفا وتعالج 655 حالة بالمجان.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج الحيوانات والدواجن بقرية ادفا بمركز سوهاج، حيث تم فحص و علاج 655 حالة مرضية من “أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب”، وذلك من خلال عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وأكد النعماني أن الجامعة تسعى دائماً إلى إطلاق قوافلها المجانية للأماكن الأكثر احتياجاً في مختلف قري ومراكز المحافظة وخاصة النائية منها، وذلك للفحص والعلاج والتوعية والإرشاد بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة والأمراض التي تنتقل بين الإنسان والحيوانات، وكذلك طرق الحفاظ علي تنمية الثروة الحيوانية. وذلك تحقيقاً لتوجهات جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن رئيس الجامعة وجه باستمرار إطلاق القوافل المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز الإقليم، بهدف إجراء الكشف، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التى تخدم هذه القري.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبوشامة عميد الكلية، أن القافلة قامت بعلاج وفحص عدد من الحالات المرضية، وتنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات غير المريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، موضحاً أن القافلة شهدت إقبالا كبيرًا، حيث قدم الأهالي الشكر والتقدير للقائمين علي تنفيذ القافلة لجهودهم المبذولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك فى القافلة عدد 12 من أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، و 35 طالبًا من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية، موضحاً أن هذه القوافل لها أيضًا دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.



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القافلة الطبية المجانية (3)



القافلة الطبية المجانية (4)



القافلة الطبية المجانية (5)



القافلة الطبية المجانية (6)



جانب من القافلة البيطرية المجانية (1)