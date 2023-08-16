ضمن مشروع الـ1000 فدان.. محافظ قنا يتفقد محصول الفول الصويا

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مساحة 16.5 فدان تم استصلاحهم وزراعتهم بمحصول فول الصويا بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل، ضمن مشروع الـ 1000 فدان، رافقه أشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائي، وثابت إبراهيم، مدير الغابة بالمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ قنا، إنه تم زراعة محصول فول الصويا لأول مرة بمشروعات الأمن الغذائى كعلف طبيعى للثروة الحيوانية ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان تم زراعتهم بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل.

وأضاف الداودى، أنه تم لختيار زراعة محصول فول الصويا لأنه يتناسب مع نوعية التربة، كما أنه صالح للزراعة فى الأراضي المُستصلحة حديثا، فضلًا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل المهمة لاستخدامه فى إنتاج العلف الحيوانى، بما يساهم فى وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة فى الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.