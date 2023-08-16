ضبط 175 حالة إشغال و100 محضر متنوع فى حملة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة أستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت شوارع عبد القادر الغريانى ، الرصافة ، سور النادى الأولمبي ، الغرفة التجارية ، سعد زغلول ، المينا الشرقية ، صفية زغلول ، الشهداء ، قنال السويس ، جرين ، محرم بك وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 22 كيلو من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وغلق منشآتين وتحرير عدد 32 محضر متنوع و18 إنذار والتحفظ على 220 حالة إشغال متنوع وتحصيل غرامات فورية تقدر ب 24 ألف جنيه.

ونفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق شملت بشاير الخير ، محور المحمودية ، منطقة مينا البصل ، شارع المكس ، كرموز وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو أوعية الومنيوم وتحرير 42 محضر متنوع و12 إنذار، والتحفظ علي 20 حالة إشغال متنوع والتحفظ علي 200 علبه سجائر.

وقام حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت التجارية والمطاعم للتأكد من جودة المنتجات استهدفت الحملة شوارع شعراوي ، طريق الحرية لوران ، محطة شدس وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر والتحفظ على 175 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 16 ألف جنيه.

وعلى صعيد آخر وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، شن حي العجمي برئاسة هدي أبو كليلة حملة مكبرة على الفريزة والنباشين وسوق الهانوفيل ، قرية النخيل ، قطاع أكتوبر ، طريق إسكندرية مطروح وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مخازن للفريزة والنباشين ومصادرة كمية كبيرة من الاجولة والتحفظ علي 673 حالة إشغال متنوع مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.