ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين قبالة سواحل المكسيك

وكالات

عثر خفر السواحل المكسيكي على ما يقرب من ثلاثة أطنان من مادة الكوكايين و150 لترا من الوقود، قبالة سواحل ولايتي غيريرو وكوينترانا رو.

وجاء في بيان لخفر السواحل المكسيكي: "خلال الأيام القليلة الماضية، ضبطت قواتنا، خلال 3 عمليات مختلفة، أكثر من 2800 كلغم مما يُعتقد أنها مادة الكوكايين، ونحو 150 لترا من الوقود وقاربًا، قبالة سواحل جيريرو وكوينتانا رو".

وأوضحت المديرية في البيان أن قوات خفر السواحل خلال تنفيذ العمليات عثرت على المخدرات معبأة في أكياس مضغوطة، بالإضافة لكميات من الوقود على متن سفينة صغيرة في البحر، وقرب الساحل، وقد تم اعتقال 3 مشتبه بتورطهم في تهريب الكوكايين.