ضبط أكثر من 5.5 طن أقماح محلية بالسوق السوداء فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة، بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الرقابة على الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول الأقماح المحلية طبقا للضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف على الإدارة وعضوية مفتشى الإدارة أحمد حسن وأحمد على بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة المهندسة أمانى حلمى ومفتشى القسم محمود الديب ومصطفى محمود أثناء المتابعات اليومية، والتى أسفرت عن ضبط أحد التجار بمنطقة العامرية لحيازته وتجميع كمية من القمح المحلى الممنوع تداوله خارج المنظومة التموينية تقدر 5600 كجم من القمح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.