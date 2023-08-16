رفع معوقات المجارى المائية بعزبة الكوبانية بمنتزة الإسكندرية

كلفت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزة ثان فى الإسكندرية ، مدير إدارة التنمية الريفية، ورئيس وحدة السكان بالحى، بجولة ميدانية بحضور فريق العمل بالإدارة، ل

فقد المجارى المائية بعزبة الكوبانية، وذلك فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

وتوجة مدير إدارة التنمية الريفية ورئيس وحدة السكان بالحى، إلى عزبة الكوبانية لتفقد المجارى المائية لوجود بعض العراقيل، وهذا لورود عدة شكاوى من قبل الأهالى، كما تم متابعة أوضاع البنية التحتية المرافق الحيوية بالعزبة، والاستماع إلى شكاوى الأهالى، أثناء الجولة الميدانية، للمعاينة على أرض الواقع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين، والعمل علي حلها، وكذلك تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .

وعلى صعيد آخر، شن حى العامرية أول فى الإسكندرية حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حى العامرية أول، برئاسة السيد موسى، رئيس الحى أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات والمتابعة تمكنت من إيقاف بناء مخالف، حيث قامت دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى، ترافقها إدارات المتابعة والتدخل السريع وإشغال الطريق، بإزالة سور مخالف بقرية طيبة بالنهضة والتحفظ على عدد 52 لوح خشب و 4 شيكارة أسمنت و10 أسياخ حديد وبرميل صاج, وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف ومازالت الحملات مستمرة بنطاق الحى لفرض الانضباط بالشارع.



