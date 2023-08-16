دجل وشعوذة اونلاين.. تجديد حبس شخصين بالجيزة 15 يوماً لاتهامهما بالنصب

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس شخصين بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الانترنت.

كانت قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس شخصين بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الانترنت، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية، وقامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى وإتخاذ الإجراءات القانونية.