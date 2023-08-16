خطوات بسيطة هتقلل من حب الشباب فى أسبوع واحد

كتبت ميرفت رشاد

بشرتنا هي صورة مباشرة لمدى صحتنا بالداخل، والطعام الذى لا يتم هضمه ينتهي بإفراز السموم في مجرى الدم كنتيجة ثانوية لسوء الهضم، مما يؤدي إلى ضعف صحة الأمعاء و بشرة غير صحية ، وإذا كنت تعاني من مشاكل جلدية مثل حب الشباب ، فاعلم أنه يمكنك شفاء بشرتك بسرعة حيث تساعدك على التخلص من السموم المخزنة، وعندما تبدأ في تنظيم عملية الهضم ، إليك بعض الأطعمة التي يجب التركيز عليها لإعادة بشرتك إلى المسار الصحيح ، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

1. تناول الخضراوات ذات اللون البرتقالى

القرع ، البطاطا الحلوة ، الجزر ، والفلفل البرتقالي غنية ببيتا كاروتين المضاد للأكسدة (الذي يتحول إلى فيتامين أ) هذه الصبغة ذات الألوان الزاهية التي تجعل الخضار تتوهج في اللون تعمل على تحسين جهاز المناعة ، ومعظمها يقع في الجهاز الهضمي، كما يعزز بيتا كاروتين من تصبغ الجلد ويساعد على محاربة التشققات عن طريق تقليل الالتهاب الذي يمثل حب الشباب أحد أشكاله..

2. ركز على السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى في كل وجبة

يحتوي السبانخ على نسبة عالية من فيتامينات ب التي تعمل على تحسين صحة الجلد كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين هـ الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويقلل من الالتهابات والجذور الحرة.، يحتوي السبانخ أيضًا على نسبة عالية جدًا من البروتين الذي يعيد الكولاجين إلى الجلد ويساعد على تحسين التوهج الطبيعي بالإضافة إلى تقليل الخطوط الدقيقة والتشقق، أخيرًا ، إنه مصدر كبير للحديد الذي يمكن أن يحسن تدفق الدم إلى الجلد ويعيد التمثيل الغذائي .

3. تناول الأطعمة المخمرة كل يوم

يمكن أن تشمل الأطعمة المخمرة مخلل الكرنب واللبن والرائب والمخللات، إنها مليئة ببكتيريا البروبيوتيك الجيدة وستزيد من بكتيريا الأمعاء النافعة لمحاربة البكتيريا السيئة التي تؤدي إلى سوء الهضم وحب الشباب، يمكنك اختيار الرائب واللبن الخالي من منتجات الألبان المصنوع من جوز الهند وماء جوز الهند

4. التوقف عن تناول الأطعمة المقلية والمعالجة

الوجبات السريعة وأي شيء مقلي أو معالج يبطئ عملية الإخراج في الجسم لأنه يعوق الكبد ويؤدي إلى موت البكتيريا الجيدة،كما أنها تغذي البكتيريا السيئة .

5. زيادة كمية المياه التي تتناولها

ينظف الماء الجسم ويحسن سرعة الهضم ، لذا حاول تضمين المزيد من المشروبات الغنية بالمياه مثل شاي الأعشاب ، والعصائر الصحية التي تصنعها في المنزل ، أو الشاي الأخضر المثلج كمرطبات لطيفة خلال اليوم.

6. تناول مصادر فيتامين سي

يساعد فيتامين سي في تقليل الالتهاب ويحسن مظهر الجلد ، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي طريقة رائعة لتحسين صحة بشرتك ، اختر الليمون والجزر والطماطم والفلفل والسبانخ والرومان واللفت والبقدونس والجرجير والكوسا والتفاح، يعد البرتقال والبطيخ وحتى الموز من الخيارات الرائعة أيضًا، إذا كنت حساسًا تجاه الحمضيات ، فابحث عن مصادر أخرى لأنها يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب لدى الأشخاص الحساسين لها .