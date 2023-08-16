"حماية الطفل" بالأقصر تناقش البلاغات والظواهر الخطرة على الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر عقد اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة القرنة برئاسة حسام محمدين مهران رئيس مركز القرنة، حيث تمت مناقشة البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل، خاصة ما يرد منها تحت بند الخطر المحدق.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مركز ومدينة القرنة، على ضرورة متابعة البلاغات بشكل دوري وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي حسب طبيعة كل بلاغ، كما اعتمد خطة الإنجاز الشهرية الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالمركز، كما عقدت الوحدة الفرعية برئاسة إيمان عبد الحليم ندوة تثقيفية بالتنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية للتعريف بالخط الساخن لنجدة الطفل 16000، والتى تم خلالها مناقشة بعض الظواهر التي تمثل خطورة على الأطفال منها ختان الإناث والزواج المبكر، وأكدت الدور الذي يلعبه المجتمع المدني وممثلي المجتمع المدني في التصدي لمثل هذه الظواهر التي يعانى منها المجتمع بشكل عام.

وكانت وحدة حماية الطفل بمحافظة الأقصر برئاسة نجوى إبراهيم، نجحت فى إحباط حالتى زواج مبكر، وذلك بعد ورود بلاغات إلى خط نجدة الطفل 16000 تفيد بتحديد موعد زفاف طفلتين، حيث كان البلاغ الأول يخص طفلة تدعى "أ.م.ع" بمركز الزينية، وورد بلاغ يفيد بزواج الطفلة زواجاً عرفياً، حيث قام العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل، وفور ورود البلاغ كونه من حالات الخطر المحدق، بإبلاغ مأمور مركز شرطة طيبة، وتم تحرير محضر تعريض طفل للخطر جنح، واتخاذ اللازم للعرض على النيابة وتمت التحقيقات، والتى أكدت صحة الواقعة ومن ثم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة على ولي أمر الطفلة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ السن القانونية، والبلاغ الثاني لطفلة تدعى "م.م.ع " مركز الطود بالغة من العمر 13 سنة، وتمت متابعة البلاغ لاتخاذ اللازم من قبل اللجنة الفرعية،

ومن جانبها أكدت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل على عزم الوحدة على عقد عدة ندوات تثقيفية بجميع المراكز والقرى التابعة لها، لتوعية الأهالي بخطورة واضرار الزواج المبكر بمشاركة المجتمع المدني والإعلام في التصدي لهذه المشكلات، وأشادت بممثلي المجتمع المدني ومشاركتهما الفعالة في هذا الصدد.



لجنة حماية الطفل تناقش البلاغات والظواهر الخطرة على الأطفال



حضور اجتماع لجنة حماية الطفل بالقرنة