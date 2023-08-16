جامعة بني سويف الخامسة محليا ومن أفضل ألف جامعة بحثية على مستوى العالم طبقا لتصنيف شنغهاي

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة على المرتبة الخامسة على مستوى الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف شنغهاي هذا العام ،و على المركز من 901/1000 على مستوى العالم حيث يعتبر التصنيف الصيني (ARWU) هو الاعلى بحثيا في العالم لاعتماده كليا على البحث العلمي ومؤشراته.

وأعرب الدكتور منصور حسن،فى بيان له عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لقائمة الانجازات التي يحققها أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، موجها لهم الشكر والثناء لإخلاصهم وتفانيهم في مجال العمل البحثي، بمايسهم وبشكل ملحوظ في زيادة التصنيف الدولي للجامعة واعتبارها واحدة من أهم الجامعات المصرية في الداخل والخارج.

وأضافت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي، ان تصنيف شنغهاي يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسيه تتمثل في عدد الابحاث المنشوره في مجلات الربع الاول(Q1)، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبه الابحاث المنشوره بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الابحاث المنشوره في افضل المجلات والمؤتمرات الدوليه، وعدد اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دوليه في هذا المجال.