تعرف على نتائج المجموعة الرابعة في ختام الأسبوع الرابع من دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، نتائج لقاءات اليوم من المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب، التى أسفرت عن فوز فريق الخادمية على فرج الكبرى بثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف على ملعب الرملة، كما فاز فريق الرملة على الفيروز ب4 أهداف مقابل 3 أهداف على ملعب المنشة الشرقية و تخطى الربع الكوم الطويل على ملعب إبشان ب4 أهداف مقابل هدفين وتستمر مباريات الدور الأول حتى الأسبوع المقبل وبعده تبدأ لقاءات الدور الثاني من دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ.

وتتجدد منافسات دورى مراكز الشباب ومباريات الأسبوع الخامس من عمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات و مصطفى الخطيب منسق الدورى بالمديرية .