تعرف على ترتيب أعلى 10 محافظات تسجيلا لحالات الزواج بنهاية 2022

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حالات الزواج في مصر، وذلك بعد ارتفاع حالات الزواج لتصل إلى 929.4 ألف حالة بنهاية عام 2022، بينما كانت 880 ألف حالة زواج عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 5.6%.

ورصدت بيانات الجهاز ترتيب أعلى عشر محافظات من حيث عدد حالات الزواج خلال عام 2022، وجاءت وفقا لما يلي:

1. القاهرة 150.3 ألف حالة.

2. الشرقية 61 ألف حالة.

3. البحيرة 58.9 ألف حالة.

4. الدقهلية 57.1 ألف حالة.

5. المنيا 56.6 ألف حالة.

6. سوهاج 52 ألف حالة.

7. الغربية 51 ألف حالة.

8. الإسكندرية 50 ألف حالة.

9. الجيزة 48.8 ألف حالة.

10. أسيوط 43.6 ألف حالة.

وبلغ متوسط عدد حالات الزواج في الشهر 77.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 2546 حالة، وفي الساعة 106 حالة، وفي الدقيقة 1.8 حالة، وحالة زواج كل 34 ثانية.