تدريب أعضاء مكتب «قادرون باختلاف» بسيدي سالم ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

واصل مركز تنمية الإبداع والفنون بمركز شباب سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، تدريب الجوالة لأعضاء مكتب قادرون باختلاف لتدريب ذوي الهمم على الأنشطة الكشفية ،ممارسة التقاليد الكشفية ،التدريب على مهارات انواع النيران من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوى القدرات والهمم»، ضمن فعاليات مبادرة" صيف شبابنا" وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بدمج ذوي الهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات، في إطار التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، دشنت وزارة الشباب والرياضة ومؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، العمل في 68 مركزاً للتخاطب في محافظات مصر، ضمن بروتوكول دعم أُسر أصحاب الهِمم في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكينهم من تحقيق رغباتهم ودمجهم في المجتمع.

الأنشطة الكشفية لتدريب ذوي الهمم بمركز تنمية الإبداع والفنون بمركز شباب سيدى سالم تُقدم بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب «قادرون باختلاف» بالمديرية ومنتصر عبد الفتاح مسؤول النشاط الكشفي بالمركز.