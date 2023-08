بسبب سيلفى.. مصرع إيطالى حاول اللحاق بهاتفة من أعلى قمة جبلية

في قصة جديدة عن "هوس" العالم بالهواتف المحمولة، لقي شاب إيطالي مصرعه، من أعلى قمة جبلية، بسبب محاولته منع هاتفه من السقوط.

هذه القصة المروعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب صورة "سيلفي" للشاب مع صديقته، قبل لحظات من وفاته.

Final moments of entrepreneur Andrea Mazzetto before he plunged 330ft to his death in front of his girlfriend while retrieving his phone. pic.twitter.com/c1sRyqW09b