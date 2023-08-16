النيابة العامة تنشر وصايا الأمام على بن أبى طالب عن العدل

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك الحلقة الخامسة من ضمن حلقات ميثاق العدالة التى بدأت نشرها منذ أيام على صفحاتها الرسمية والتى تضمنت وصايا الأمام على بن ابى طالب رضي الله عنه لتحقيق العدل بين الناس.

ونصت رسالة النيابة العامة فى المنشور على الفيس بوك يقول سيدنا على بن أبى طالب رضي الله عنه:

لا ينبغى أن يكون القاضي قاضيًا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف حليم عالم بما كان قبلَهُ يستشير ذوى الألباب ولا يخاف في الله لومة لائم

كما يقول سيدنا على بن أبى طالب رضي الله عنه:

اختر للحكم بين النَّاسِ أفضلُ رَعِيَّتِكَ في نفسك

ممَّنْ لا تضيق به الأمور ولا تشرف نفسه على طمع

ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقْصَاهُ وأوقفهم في الشبهات

وأخذهم بالحجج وأقلّهُم تَبرُّمًا بمُراجعة الخصوم

وأصبرَهُم على تكشف الأمور

وأصرَمُهُم عِنْدَ اتضاح الحق

مَن لا يَزدهِيهِ اطْرَاء

ولا يستميله إغراء

يذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار حماده الصاوي النائب العام احدث تطورا هائلا فى الناحية الانشائية او الفنية بمقار النيابة العامة فضلا عن إطلاق اول استراتيجية وطنية للتحول الرقمى للنيابة العامة.

وعددت النيابة العامة من وسائل التواصل مع المواطنين والمبلغين من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر، فضلا عن التصدى للعديد من جرائم التعدى على مبادئ الأسرة المصرية.

ونادت النيابة العامة فى أكثر من موضوع المشرع المصري لضرورة الإنتباه وسد بعض الثغرات التشريعية أو تغليظ بعد العقوبات لتحقيق الردع العام.



وصايا الامام على بن ابى طالب