وقالت وزيرة المالية طيف سامي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن تطوير مشروع المصفى سيسهم في توفير المشتقات النفطية بالسوق العراقية التي يقوم باستيرادها وسد الفجوة بين العرض والطلب".

وأضافت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى زيادة الكمية والجودة للمنتجات النفطية بما في ذلك البنزين والديزل والكيروسين من خلال تركيب مصنع تكرير جديد يسمى مجمع تكسير السوائل التحفيزي (FCC) في مصفاة البصرة، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع ذات الأولوية العالية بما يتماشى مع أحدث برنامج حكومي للعراق لزيادة حجم المنتجات النفطية عالية القيمة وبالتالي تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة وتوفير فرص العمل ضمن المشاريع الواعدة التي يزخر بها العراق.

وأكدت أن الحكومة العراقية لديها اتفاقية مع الجانب الياباني متضمنة عدة قروض منها (المرحلة الخامسة) المدرجة ضمن موازنة ، منوهة بأن العراق سينتفع من تلك القروض لإدامة وتطوير البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية إلى جانب الحفاظ على مستوى عالٍ من النمو والتنفيذ الأمثل للمشاريع الحيوية والخدمية ، معربة عن تقديرها لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للعراق خاصة ما يتعلق بالبرامج ذات الاولوية التنموية، وتفهم اليابان للتحديات الاقتصادية التي تواجهه نتيجة تداعيات الأزمات في المنطقة والعالم.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة المالية حيث وقعت وزير المالية طيف سامي عن الجانب العراقي وعن الجانب الياباني اوساكي متسوهيرو ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بحضور السفير الياباني لدى بغداد فوتوشي ماتسوموتو.

